Elma kasalarının arasında bulundu! Değeri yok artık dedirtti

Kaynak: İHA
Elma kasalarının arasında bulundu! Değeri yok artık dedirtti
Osmaniye'de polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonette, elma kasalarının arasına saklanmış ve değeri tam 40 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Van İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak bir çalışma yürüttü.

Yürütülen ortak çalışmada ekipler, otoyol üzerinde seyir halinde olan elma yüklü bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, elma kasalarının içerisine gizlenmiş 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 40 Milyon TL değerinde olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Kenan Ç., Bülent Ç. ve Kubat B.'nin tutuklandığı öğrenildi.

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