Uzmanlar, özellikle kilo verme ve metabolizma üzerindeki iddialı etkilerin yetersiz kanıtlarla desteklendiğini ifade etti.

Sosyal medyada ve geleneksel yöntemlerde yıllardır "mucize" olarak lanse edilen elma sirkesinin sağlık üzerindeki iddialı etkileri, uluslararası bilim çevrelerinin mercek altına almasıyla büyük bir tartışmanın odağı oldu.

Yapılan son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sirkeye atfedilen özellikle hızlı kilo verme gibi beklentilerin sanıldığı gibi güçlü bir zemine oturmadığını gözler önüne serdi.

BİLİMSEL VERİLER 'TEMKİNLİ OLUN' DEDİ

Uzun süredir tartışma konusu olan elma sirkesinin kilo verme üzerindeki etkileriyle ilgili bilim dünyası net bir yanıt verdi.

Kapsamlı meta-analizler ve randomize kontrollü çalışmalar, sirke tüketiminin iddia edilenin aksine anlamlı ve uzun süreli bir kilo kaybına yol açtığını kesin olarak kanıtlayamadı.

Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Profesörü Dr. Dan Bessesen, sirkeyle ilgili mevcut kanıtların "mütevazı etkilerden" ibaret olduğunu ifade etti.

Dr. Bessesen, elma sirkesinin kronik metabolik sorunlar için bir çözüm olarak görülmesi halinde, bu tüketimin yıllarca sürmesi gerekebileceğine dikkat çekti ve büyük ölçekli, uzun süreli epidemiyolojik çalışmaların eksikliğini vurguladı.

GERİ ÇEKİLEN O ÇALIŞMA GÜVENİLİRLİĞİ SARSILDI

Özellikle kilo kaybı konusunda heyecan yaratan ve genç yetişkinler üzerinde yapılan küçük ölçekli bir klinik çalışma, geçtiğimiz aylarda bilim çevrelerinde infial yarattı. İddialara göre katılımcıların ortalama yedi kilograma kadar kilo verdiği öne sürülen bu çalışma, saygın bir yayın grubu tarafından verilerdeki tutarsızlıklar, analiz hataları ve sonuçların tekrarlanamazlığı gerekçesiyle geri çekildi.

BMJ Group'tan Yayın Etiği ve İçerik Bütünlüğü Editörü Helen Macdonald, konuya ilişkin açıklamasında, "Okurları basit ve görünüşte yardımcı bir kilo verme aracına yönlendirmek cazip gelse de, şu an için çalışmanın sonuçları güvenilir değildir" ifadesini kullandı.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜ: TEK UMUT IŞIĞI

Sirkenin tüm iddiaları bilimsellikten uzaklaşmış değil. Sirkenin kan şekeri kontrolü üzerindeki etkileri, uzmanların en çok desteklediği alan oldu.

Çeşitli küçük çalışmalar ve meta-analizler, elma sirkesi tüketiminin karbonhidrat içeren bir öğünden sonra kan şekeri ve insülin seviyelerinde düşüşe yol açabileceğini gösterdi.

New York'tan Kayıtlı Diyetisyen ve Diyabet Eğitimcisi Amelia Ti bile, sirkenin tek başına kan şekerini düşürmeyeceğini ve diyabet ilaçlarının yerine geçecek bir madde olarak düşünülmemesi gerektiğini kesin bir dille belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Her ne kadar elma sirkesinin küçük miktarlarda tüketimi genellikle güvenli kabul edilse de, uzmanlar potansiyel risklere karşı uyardı.

Mayo Clinic uzmanları, elma sirkesinin yüksek asidik yapısının diş minesine zarar verebileceğini ve sık tüketimde boğaz tahrişine yol açabileceğini bildirdi.

Amerikalı diş hekimleri de, düzenli sirke tüketiminin yutma borusu ülserasyonuna ve hatta düşük potasyum seviyelerine neden olabileceği riskini dile getirdi.

Elma sirkesi salatalara lezzet katan, potansiyel olarak kan şekerini hafifçe dengeleyen bir mutfak malzemesi olarak masada kalsa da, sosyal medyada lanse edildiği gibi büyük ve kesin metabolik dönüşümlere yol açan bir "iksir" olmadığı uluslararası uzmanlarca teyit edildi.