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Bu kış hasta olmak da çok pahalı. Elma ve mandalinada akılalmaz zam

Mandalina ve elma, bir yılda yüzde 300'den fazla zamlandı. Limondaki artış ise yüzde 202 oldu

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 20:18
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Elma ve mandalina bir yılda yüzde 300'den fazla zamlandı

Bu kış hasta olmak da çok pahalı. Elma ve mandalinada akılalmaz zam
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Türkiye Raporu, turunçgiller ve diğer kış meyvelerinde geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan fiyat değişimini inceledi.

Mandalinanın fiyatı 1.80 TL'den 7.84 TL'ye çıkarak yüzde 335 zamlandı.

Elma ise, yüzde 312 zamlanarak 2.97 TL'den 12.26 TL'ye yükseldi.

Limon fiyatlarında yaşanan artış yüzde 202 oldu. Aralık 2021'de 2.81 TL olan limon, bu ay 8.51 TL'ye satılıyor.

Portakal fiyatları ise, yüzde 156 arttı. Aralık 2021'de 2.80 TL olan portakalın fiyatı, bu ay itibarıyla 7.71 TL oldu.

Greyfurt ise, yıllık bazda yüzde 146 zamlandı. Bir yıl önce 4.45 TL olan greyfurtun fiyatı, 10.97 TL'ye yükseldi.

Aralık 2021'de 6.59 TL olan kivinin fiyatı ise, yüzde 50 zamlanarak 9.93 TL'ye çıktı.

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STS
20.12.2022 20:40
BU MEYVELERDEKİ C VİTAMİNİ DEVEDE KULAKTIR ÇAM İĞNESİNDE PORTAKAL DAN 4 KAT DAHA FAZLA C VİTAMİNİ VARDIR AYRICA KAN ŞEKERİNİDE DENGELER  
 
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