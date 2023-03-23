Elmanın çok az bilinen yararları nelerdir

İYİ KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

Trigliserid, yağların parçalanmasında çok önemli bir enzimdir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda; trigliserid, elma polifenolleri sayesinde çok daha kolay emiliyor. Elma, potansiyel kolesterol emilimini engelliyor ve kardiyovasküler hastalıklara davetiye çıkaran lipoprotein taşıyıcı moleküllerin üretimine de engel oluyor. Günde bin 500 mg. elma polifenolü, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolde artışa yol açıyor.

MİDE KANSERİNE KARŞI ELMA SUYU

Yüksek kan şekeri, vücutta önemli hasarlara yol açar. Elma kabuğunun içinde bulunan floridzin maddesi ise vücuttaki kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Elma tüketimi, DNA hasarını ve glikasyonun (şekerlenme) yıkıcı etkilerini büyük oranda azaltır. Son bilimsel çalışmalar bu maddenin glikoz akımını yüzde 52 oranında azalttığını kanıtladı. Meyan kökü ile elma suyu tüketiminin, diyabeti ve kardiyovasküler hastalığı olmayanlarda mide kanserini yok ettiği çalışmalarla ispatlandı.

TÜMÖRÜN YAYILMASINI YAVAŞLATIYOR

Oksidatif stres, inflamasyon (iltihaplanma) ve glikasyon (şekerlenme) yaşlanmanın en temel nedenleri arasında gösteriliyor. Bu sebepleri ortadan kaldıran elma tehlikeli yağların yakımını da sağlıyor. Günde 300 ila 600 mg. elma polifenolü tüketmek, yüksek kan şekeri nedeniyle ciltte oluşan hasarların onarımında oldukça etkili. Bu yararlı meyve kalp-damar hastalıklarında, yaşa bağlı gelişen kronik rahatsızlıklarda ve ciddi enfeksiyonların tedavisinde başarılı sonuçlar veriyor. Elmada bulunan vitamin ve mineraller, kanserojen maddelerin hücrelere sızarak gelişmesini engelliyor, tümör hücrelerinin yayılmasını yavaşlatıyor. Özellikle elma kabuğu, kanserle mücadelede çok etkili olabilecek kimyasallar içeriyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Öte yandan elma, bağırsak sorunları yaşayanları da birçok hastalıktan koruyor. Özellikle de iltihaba dayalı bağırsak hastalıklarını engelleyen doğal bir koruyucu olarak görülüyor. Sindirimi rahatlatıyor, hazmı kolaylaştırıyor, düşük kan şekerini dengeliyor ve şekerlenme sonucu oluşan hasarları önlüyor.

KOLON KANSERİNİ AZALTIYOR

Kolon kanseri, Amerika’da ölüm nedenleri arasında ikinci sırada gösteriliyor. Elma kabuğunun ise kolon ve akciğer kanserinin ilerlemesini yavaşlattığı biliniyor. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, elma polifenollerinin, kolon kanserine yakalanma riskini yüzde 50 oranında azalttığını gösteriyor. Elma, kolon hücrelerini, çevredeki toksik etkilerden arındırarak özgür hareket etmelerini sağlıyor ve onları DNA hasarından koruyor. Elmanın faydalarının araştırıldığı bir çalışmada, bir grup hastaya günde 600 mg. elma polifenolü veriliyor. 12 hafta boyunca gruptakilerin vücutlarındaki yağ oranı inceleniyor. Sonuçta hastaların bu süre içinde bir kilo kaybettiği ve mide, karaciğer, bağırsaklar ve böbrekler gibi organların arasında yer alan yağ dokusunun da 2 santimetre azaldığı yönünde. 2011 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, elma polifenollerinin çeşitli mekanizmalar yoluyla oluşan tümörlerin büyümesini yavaşlattığı ve durdurduğu görüldü.