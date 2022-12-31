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Elon Musk, 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu

Milyarder Elon Musk, 2022 yılında ‘Dünyanın en zengin insanı’ konumundayken serveti büyük bir darbe yedi ve bu unvanı kaybetti. Kendisinin yaşadığı net değer kaybı, yakın tarihin en büyük kaybı olarak nitelendiriliyor

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 22:08
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Elon Musk, 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu

Elon Musk, 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu
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Bloomberg verilerine göre Elon Musk, Amazon’un kurucusu ABD’li girişimci Jeff Bezos’tan sonra net varlığı 200 milyar doların üstüne çıkan ikinci isimdi.

Aynı zamanda roket firması SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla’nın da üst yöneticisi olan Elon Musk, yakın zamanda sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara aldıktan sonra, bu şirkette de koltuğa oturmuştu. Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra zamanının büyük bölümünü bu şirkete ayırınca Tesla hisseleri düşmeye başladı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi‘ne göre Musk’ın serveti 137 milyar dolara kadar indi. Musk yıl boyunca Tesla hisselerini de parça parça sattı. Ajanslara yansıdığına göre nisandan bu yana 23 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı ki bunun büyük bölümünü Twitter’ı almak için harcadı. Musk’ın Space X’teki payı bugün 44,8 milyar dolar seviyesinde.

Bu rakam ABD’li girişimcinin Tesla’daki 44 milyar dolarlık payını geçmiş durumda. Bloomberg’e göre bu şirkette hala yaklaşık 27,8 milyar dolarlık opsiyon hakkı bulunuyor. Elon Musk net varlığı 4 Kasım 2021’de 340 milyar dolara ulaştığında dünyanın en zengin insanı olmuştu.

Bu ünvanını iki hafta önce Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesine kaybetti.

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