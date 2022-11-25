﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, denetimlerde Tesla'nın "Model S" ve "Model X" modeldeki araçlarının yazılımındaki hatalar nedeniyle batarya yönetim sisteminin hesap yanlışları yaptığını ve uyarı ekranında "bakım gerekiyor" ve "güvenli park" ifadelerinin yanlış zamanlarda görüntülendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği kaydedildi.