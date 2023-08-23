Elon Musk doğruladı. X’te o özellik kalkıyor

Elon Musk, sosyal medya platformu X'te olan bir özelliği kaldıracağını doğruladı.

Elon Musk doğruladı. X’te o özellik kalkıyor

Eski ismiyle Twitter olan sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, haber sitelerini etkileyecek son değişikliği doğruladı. Haber bağlantılarının yapılan paylaşımlarda nasıl görüneceğini yeniden düzenleyen Musk, paylaşılan habere yönlendirmeye yarayan bağlantıyı kaldıracağını açıkladı.

Musk, son düzenlemeye ilişkin "Bu doğrudan benden geliyor. Estetiği büyük ölçüde iyileştirecek" dedi.

Yeni düzenleme ile platform artık haber bağlantılarındaki başlıkları ve diğer metinleri göstermeyecek ve kullanıcının yalnızca paylaşılan görseli görmesini sağlayacak. Haber sitelerinin haber paylaşımları, kullanıcıların zaman tünelinde bir resim, kaynak adresi ve kısaltılmış bir başlıkla çıkmayacak.

İlgili Haberler
Elon Musk kendisiyle görüşmeyi reddeden profesörün hesabını askıya aldı
Elon Musk Twitter’ın bir özelliğini daha paralı yaptı
Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Gece uyandıran boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı Sağlık
Gece uyandıran boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı
Enflasyon üreticiyi vurdu. Fiyatlar beklentinin çok altında kaldı Ekonomi
Enflasyon üreticiyi vurdu. Fiyatlar beklentinin çok altında kaldı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı Güncel
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel
Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gelibolu yanıyor. Çanakkale söndürülmeden tarihi yarımadadan duman yükseldi Güncel
Gelibolu yanıyor. Çanakkale söndürülmeden tarihi yarımadadan duman yükseldi
Düz yolda takla attı: 3 yaralı Güncel
Düz yolda takla attı: 3 yaralı
Serena Williams ikinci kez anne oldu Spor
Serena Williams ikinci kez anne oldu