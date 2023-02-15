Elon Musk’tan dünya liderlerine mesaj: Kendiniz atın

Twitter’in sahibi Elon Musk Dubai’deki Dünya Hükümet Zirvesi’ne görüntülü katıldı ve açıklamalarda bulundu.

Musk’ın konuşmasında dünya liderlerinin kendi tweetlerini kendileri atması gerektiği sözü dikkat çekti.

“CEO’LAR VE DEVLET GÖREVLİLERİ TWEETLERİNİ KENDİLERİ ATMALI”

Musk ”Bence insanlar kendi sesleriyle konuşmalı. CEO’ları ve devlet görevlilerini kendi sesleriyle konuşmaları için teşvik ediyorum. Tweetlerinizi kendiniz yayınlayın ve mesajınızı doğrudan iletin” ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın Twitter’a CEO arayışıyla ilgili önemli gelişmeler de yaşanıyor. İş insanı, henüz tam olarak belli olmasa da bu yılın sonlarına doğru yeni CEO’nun görevine başlayacağını düşünüyor.