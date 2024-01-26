Elon Musk hayatının şokunu yaşadı. Resmen çakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk hayatının şokunu yaşadı. Resmen çakıldı
Elon Musk’un sahibi olduğu Tesla’nın son çeyrek bilanço rakamları beklentinin altında kaldı. Hisseler bir günde yüzde 12 düştü.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla dün bilançosunu açıkladı. 2023’e göre büyümenin daha düşük olabileceği de aktarıldı.

Tesla’nın geliri 2023'ün dördüncü çeyreğinde 25,2 milyar dolara yükseldi. 2022'nin dördüncü çeyreğinde ise şirket 24,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise 7,9 milyar dolara yükseldi. Bilanço'nun açıklanmasının ardından Tesla hisseleri dün yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 26'dan fazla değer kaybetti.

Tesla,2023'ün son çeyreğinde 494 bin 989 otomobilin üretimini yaptı. 484 bin 507 aracın ise teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 13 oldu. Teslim ettiği araç sayısı da yüzde 20 artış gösterdi.

hfeccwuomu-valffxd4tog.webp

er.jpg

Son Haberler
Bakanlık duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor Gündem
Bakanlık duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Kolombiya günlerdir cayır cayır yanıyor Dünya
Kolombiya günlerdir cayır cayır yanıyor
Bunları yaptırmadan sakın uzmana gitmeyin. Saç ekimi yaptıracaklar dikkat Sağlık
Bunları yaptırmadan sakın uzmana gitmeyin. Saç ekimi yaptıracaklar dikkat
Para alamadığı için ağabeyinin deposunu yakmış. Bu nasıl kardeş? Gündem
Para alamadığı için ağabeyinin deposunu yakmış. Bu nasıl kardeş?
Karısını 5 kardeşine tecavüz ettirdi tuğlayla öldürdü Dünya
Karısını 5 kardeşine tecavüz ettirdi tuğlayla öldürdü
Beşiktaş transferde rotayı İspanya'ya çevirdi Spor
Beşiktaş transferde rotayı İspanya'ya çevirdi
Fenerbahçe'de şok sakatlık. Çapraz bağları yırtıldı Spor
Fenerbahçe'de şok sakatlık. Çapraz bağları yırtıldı