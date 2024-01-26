Elon Musk hayatının şokunu yaşadı. Resmen çakıldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla dün bilançosunu açıkladı. 2023’e göre büyümenin daha düşük olabileceği de aktarıldı.

Tesla’nın geliri 2023'ün dördüncü çeyreğinde 25,2 milyar dolara yükseldi. 2022'nin dördüncü çeyreğinde ise şirket 24,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise 7,9 milyar dolara yükseldi. Bilanço'nun açıklanmasının ardından Tesla hisseleri dün yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 26'dan fazla değer kaybetti.

Tesla,2023'ün son çeyreğinde 494 bin 989 otomobilin üretimini yaptı. 484 bin 507 aracın ise teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 13 oldu. Teslim ettiği araç sayısı da yüzde 20 artış gösterdi.