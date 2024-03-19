Elon Musk ile Don Lemon arasında yasadışı göçmen polemiği gündem oldu

9 Ocak 2024'te soyal medya platformu X'te The Don Lemon Show adında yeni bir programa başlayacağını duyuran eski CNN sunucusu Don Lemon, ilk konuğunun Elon Musk olacağını söylemişti.

13 Mart 2024'te ise Lemon, X'in programı yayından kaldırdığını duyurdu ve bunun yerine programı YouTube'da yayınlama kararı aldığını belirtti. Ertesi gün ise Lemon, CNN'den Erin Burnett OutFront programına katılarak ilk konuğu ve patformun sahibi olan Musk'ın program sonrasında The Don Lemon Show’u yayından kaldırdığını belirtti.

Don Lemon bütün bu yaşananlardan sonra herkesi şaşırtan bir şekilde Elon Musk’ın konuk olduğu The Don Lemon Show bölümünü X hesabından paylaştı.

Paylaşıldığı andan itibaren Amerika basınında ses getiren programın bir bölümünde Lemon ile Musk’ın ülkedeki yasadışı göçmenler, nüfus sayımı ve seçim kurulu konularında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

LEMON: Demokratların ve Biden'ın daha fazla oy kazanmak için sınırı açtığını iddia ediyorsunuz, ancak yasadışı göçmenler Federal Seçimlerde oy kullanamıyor, bu nasıl mümkün olabilir?

MUSK: Yasadışı göçmenlerin olduğu ve olmadığı dağılıma bakarsanız, inanıyorum ki mavi eyaletler için Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık 20 sandalyelik net bir kayıp olacaktır. Bu aynı zamanda başkanın seçilmesi için de geçerli. Çünkü Seçim Kurulu oyları da tıpkı Temsilciler Meclisi sandalyeleri gibi paylaştırılarak yapılır.

LEMON: Ama Seçim Kurulu var olma nedeni bunu dengelemek, dediğiniz gibi olursa bu gerçekleşmiyor. Yani bu konuda söyledikleriniz, Seçim Kurulu’nun orada bulunma nedeninin tam tersi…

MUSK: Anladığım kadarıyla, yasadışı göçmenlerin nüfus sayımında sayılmaması halinde Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık 20 sandalye kaybedecek. Bu da Başkan için daha az seçim oyu anlamına geliyor. Yani yasa dışı göçmenler Meclis'in ve Başkanlığın kimin kontrolünde olacağını kesinlikle etkiliyor.