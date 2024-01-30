Elon Musk insan beynine çip taktı. Düşünerek kontrol edecek

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk insan beynine çip taktı. Düşünerek kontrol edecek
Ünlü milyarder Elon Musk, sahibi olduğu şirketin insan beynine çip taktığını açıkladı. Musk yaptığı açıklamada söz konusu çip ile sadece düşünerek telefon ve bilgisayar gibi cihazların kontrolünün sağlandığını söyledi.

Tesla ve Space X’in kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı. İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." ifadelerini kullandı.

İNSAN DENEYLERİ İÇİN ONAY ALMIŞTI

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

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