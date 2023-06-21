Elon Musk Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etti

Dünya’nın en zengin iş adamlarından olan ve SpaceX, Tesla ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, Facebook’un kurucusu ve Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg ile sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’a rakip olabilecek bir platform kuracağı iddiası ile gündem olan Mark Zuckerberg’in ‘Threads’ adlı uygulama geliştirmek üzere olduğu belirtilmişti.

Twitter’ın sahibi olan ve Twitterda da oldukça aktif olan Elon Musk bu konuda bir açıklama yaptı. Musk’ın açıklamasında böyle bir uygulamanın piyasaya sürülmesinden sonra dünyadaki herkesin Mark Zuckerberg’in parmağının altında olacağını söyledi.

“BİR KAFES MAÇINA HAZIRIM”

Musk’ın bu söylemlerine yanıt veren bir kullanıcı "Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk, şimdi ju jitsu yaptığını duydum" diye tweet atınca Elon Musk’da yanıt olarak, “Bir kafes maçına hazırım” cevabını verdi.

Esprili cevabına rağmen Musk ile Zuckerbeg’in rekabeti uzun süredir gündemden düşmüyor. 2016’da SpaceX roketi uzaya taşıması gereken Facebook internet uydusuyla birlikte yerde patlamış ve Zuckerberg, hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

Hatta öyle ki Musk 2020 yılında insanlardan Facebook’u silmesini istemişti.

Geçtiğimiz aylarda da Musk, Zuckerberg’i aşırı partizan olmakla suçlayıp Whatsapp’a güvenilmeyeceğini de açıklamıştı.

Zuckerberg ise Musk için zaman zaman nazik ifadeler kullandı. Haziran ayında, Zuckerberg, Twitter’ı daha da sadeleştirdiği için Musk’a övgüde bulundu.