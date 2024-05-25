Elon Musk patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk patladı

Elon Musk’ın SpaceX şirketi tarafından gerçekleştirilen Starship'in dördüncü uçuş testi olan IFT-4'ün roket motoru patladı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın heyecanla beklenen Starship'in dördüncü uçuş testi olan IFT-4'de roket motorunda patlama yaşandı.

SpaceX, patlama nedeniyle uçuşun geciktiğini duyururken patlamanın ana motorlardan birinde olduğu ve fırlatma kulesinde hasara yol açtığı belirtildi. Patlama sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

GEÇEN YIL DA PATLAMIŞTI
SpaceX’in "dünyanın en güçlü uzay roketi" olarak nitelediği roketi Starship, geçen senenin nisan ayındaki fırlatmadan birkaç dakika sonra patlamıştı.

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