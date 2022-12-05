5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Elon Musk suikasta uğrama konusunda çok emin konuştu ‘Vurulma ihtimalim var’

Elon Musk suikasta uğrama konusunda çok emin konuştu ‘Vurulma ihtimalim var’

Tesla ve SpaceX’in sahibi ve geçtiğimiz günlerde  Twitter’ı da satın alan Elon Musk, suikasta kurban gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 20:45
Takip Et

Elon Musk suikasta uğrama konusunda çok emin konuştu ‘Vurulma ihtimalim var’

Elon Musk suikasta uğrama konusunda çok emin konuştu ‘Vurulma ihtimalim var’
+
Aa
-

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Elon Musk, Twitter’ın Sohbet Odaları’nda iki saatlik soru cevap etkinliğine katıldı. Musk, “Asla açık hava geçit törenine katılmayayım, şimdiden söyleyeyim. Dürüst olmak gerekirse, bana kötü bir şey olma ihtimali, hatta gerçek anlamda vurulma ihtimalim epey kayda değer. Birini öldürmek istiyorsanız bunu yapmak zor değil. Umarım öldürmezler, kader bana gülümser de böyle bir olay yaşanmaz. Ama kesinlikle bir risk var” dedi.

Kendisini ‘mutlak düşünce özgürlükçüsü’ olarak tanımlayan Musk, “Günün sonunda istediğimiz şey baskıya uğramadığımız bir geleceğimizin olması. Başkasına gerçekten zarar vermediğiniz sürece istediğinizi söyleyebilmelisiniz” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
3
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
5
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
6
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
7
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.