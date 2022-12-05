Elon Musk suikasta uğrama konusunda çok emin konuştu ‘Vurulma ihtimalim var’

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Elon Musk, Twitter’ın Sohbet Odaları’nda iki saatlik soru cevap etkinliğine katıldı. Musk, “Asla açık hava geçit törenine katılmayayım, şimdiden söyleyeyim. Dürüst olmak gerekirse, bana kötü bir şey olma ihtimali, hatta gerçek anlamda vurulma ihtimalim epey kayda değer. Birini öldürmek istiyorsanız bunu yapmak zor değil. Umarım öldürmezler, kader bana gülümser de böyle bir olay yaşanmaz. Ama kesinlikle bir risk var” dedi.

Kendisini ‘mutlak düşünce özgürlükçüsü’ olarak tanımlayan Musk, “Günün sonunda istediğimiz şey baskıya uğramadığımız bir geleceğimizin olması. Başkasına gerçekten zarar vermediğiniz sürece istediğinizi söyleyebilmelisiniz” ifadelerini kullandı.