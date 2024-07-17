Elon Musk tası tarağı toplayıp gitmeye karar verdi

Elon Musk, "X"in ve Space X’in genel merkezinin San Francisco'dan Teksas'a taşınacağını açıkladı. Sosyal medya şirketi X'in dışında Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin de üst yöneticisi (CEO) olan ABD'li dolar milyarderi Elon Musk, hem X hem de SpaceX'in Kaliforniya eyaletinden Teksas'a taşınacağını ifade etti.

DEMOKRATLARDAN BUNALDI

Musk’ın Cumhuriyetçi kimliği ve ABD Başkan adayı Donald Trump'a olan desteği saklanmayan bir gerçek. Musk'ın bu kararı almasında Kaliforniya'nın Demokrat valisi Gavin Newsom'un son dönemde uygulamaya koyduğu bazı yasaların etkili olduğu ifade ediliyor.