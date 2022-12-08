Yönetimdeki herkesi kovan Musk Twitter'a iki kuzenini aldı

Elon Musk, Twitter’ın kendinden önce olan ekibinin büyük bir kısmını kovduktan sonra otomotiv şirketi Tesla ve inşaat şirketi The Boring Company başta olmak üzere diğer girişimlerinden de mühendisler getirmişti.

Elon Musk’ın baba tarafından kuzenleri Musk tarafından Twitter'a alındı. Andrew Musk, yazılım mühendisliği üzerine çalışırken, James Musk ise Twitter’da tamir işleriyle uğraşıyor. Twitter ekibinden biri, tamir işleriyle uğraşan James Musk’ın kuzeni Elon’a çeşitli görevlerde de yardımcı olduğunu açıkladı. Sonraki süreçlerde Elon Musk'ın iki kuzenin şirkette tam zamanlı olarak görev alacağı tahmin ediliyor.

Musk'ın Twitter'ı satın alma girişiminden sonra "çalışanları işten çıkarmama" sözünü tutmaması ise sosyal medyada yankı topladı. Ek olarak Elon Musk’ın ağır ve uzun çalışma saatlerini kabul etmeyen birçok eleman da kendi isteğiyle istifa etti.

Forbes’in yaptığı habere göre Elon Musk, Twitter ofislerine yatak eklemeye başladı. Geç saatlere kadar çalışan elemanlar, geceyi geçirmek ya da dinlenmek için buralarda zaman geçiriyor. Ünlü iş insanı da geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada Tesla’nın fabrikasında uyuduğunu ve genellikle orada kaldığını belirtmişti.