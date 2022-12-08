8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Yönetimdeki herkesi kovan Musk Twitter'a iki kuzenini aldı

Yönetimdeki herkesi kovan Musk Twitter'a iki kuzenini aldı

Twitter'ı satın alır almaz yönetimdeki herkesi işten kovan Elon Musk, şirkete iki kuzenini aldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:33
Takip Et

Elon Musk Twitter'a iki kuzenini aldı

Yönetimdeki herkesi kovan Musk Twitter'a iki kuzenini aldı
+
Aa
-

Elon Musk, Twitter’ın kendinden önce olan ekibinin büyük bir kısmını kovduktan sonra otomotiv şirketi Tesla ve inşaat şirketi The Boring Company başta olmak üzere diğer girişimlerinden de mühendisler getirmişti.

Elon Musk’ın baba tarafından kuzenleri  Musk tarafından Twitter'a alındı. Andrew Musk, yazılım mühendisliği üzerine çalışırken, James Musk ise Twitter’da tamir işleriyle uğraşıyor. Twitter ekibinden biri, tamir işleriyle uğraşan James Musk’ın kuzeni Elon’a çeşitli görevlerde de yardımcı olduğunu açıkladı. Sonraki süreçlerde Elon Musk'ın iki kuzenin şirkette tam zamanlı olarak görev alacağı tahmin ediliyor.

Musk'ın Twitter'ı satın alma girişiminden sonra "çalışanları işten çıkarmama" sözünü tutmaması ise sosyal medyada yankı topladı. Ek olarak Elon Musk’ın ağır ve uzun çalışma saatlerini kabul etmeyen birçok eleman da kendi isteğiyle istifa etti.

Forbes’in yaptığı habere göre Elon Musk, Twitter ofislerine yatak eklemeye başladı. Geç saatlere kadar çalışan elemanlar, geceyi geçirmek ya da dinlenmek için buralarda zaman geçiriyor. Ünlü iş insanı da geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada Tesla’nın fabrikasında uyuduğunu ve genellikle orada kaldığını belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.