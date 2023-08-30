Elon Musk'a ABD polisinden kıyak

Elon Musk’ın yeni aracını test ederken telefonundan canlı yayın açması eyaleti karıştırdı. Kaliforniya’da araç kullanırken telefon kullanmanın yasak olmasına rağmen Musk’a ceza kesilmemesi ABD’de gündem oldu.

Elon Musk'a ABD polisinden kıyak

Shiftdelete.net’in haberine göre, Elon Musk, Tesla FSD 12'yi test ederken Kaliforniya yasalarını çiğnedi. Musk'ın araç kullanırken telefon kullanması eyaleti karıştırdı.

X CEO’su Elon Musk geçtiğimiz günlerde platformda canlı yayın açtı. Yayın sırasında ise Tesla’nın otonom sürüş teknolojisi FSD 12’yi test etti. Ancak Kaliforniya eyaletinde, araç sürerken telefon kullanmak yasalara aykırı. Peki Musk bunun için ceza alacak mı?

POLİS KIYAK GEÇTİ

X’te paylaşılan ve 10 milyondan fazla izlenme alan canlı yayın, Musk tarafından yeni otonom sürüş özelliğini test etmek için başlatıldı. Milyarderin yayın sırasında bir eli telefonda diğer eli ise direksiyondaydı. Bu durum ise Kaliforniya’nın araçtayken telefon kullanmayla ilgili yasasını ihlal ediyor.

Konuyla ilgili Palo Alto Polis Departmanı’ndan gelen açıklamada ise Musk’ın ceza almayacağı belirtildi. Gerekçe olarak ise canlı yayın sırasında hiçbir polisin bu ihlale şahit olmaması olarak gösterildi. Canlı yayın sırasında görüntülerin, gerçeği yansıtmayabileceği bildirildi.

Musk’ın yasaları ihlal edip etmemesiyle ilgili konuşan bir polis şefi, “ucuz kurtulduğunu” ima etti. Açıklamasında, “Eğer bir polis elinde telefon olan bir sürücü görmüş olsaydı, yasayı ihlal ettiği için ceza kesebilirdi. Ancak bu olayda hiçbir memur görgü tanığı olmadı” dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan canlı yayın sırasında Musk, Tesla’nın FSD 12 güncellemesini test etti. Yaklaşık 40 dakika süren yolculuğun bazı bölümlerinde telefonu tutup direksiyonu bıraktı. Bir noktada ise aracın kırmızı ışıkta geçmesini önlemek için kontrolü aldı.

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