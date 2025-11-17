Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, ileri seviyedeki zekası ve problem çözmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Keçik, Türkiye’de düzenlenen bilgi yarışmasında 1'inci olduktan sonra Tayland’da düzenlenen SIMSO (Singapore International Mathematical and Science Olympiad) yarışmasında dünya üçüncüsü olmuştu.

Küçük dahi Keçik; güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörüyle Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen projesiyle dikkat çekti.

Projeyle Mars’ta yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedefleyen Ümit Keçik, "Projemde Mars’ta kolonileşme için yapay yerçekimi alanları, gıda ve içecek üretim sistemleri bulunuyor. Roket, Dünya’nın yerçekiminden çıktıktan sonra itici kuvvetlerle yoluna devam edecek. Mars’ta bozulan ekipmanları tamir etmek için altın dedektörü kullanacağım. Ayrıca Mors alfabesiyle çalışan bir iletişim sistemi kurarak Dünya ile güneş enerjisi üzerinden bağlantı sağlamayı planlıyorum. İlk hedefim Mars’ı daha yaşanabilir hale getirmek için bir prototip roket üretmek" dedi.

Bilimsel çalışmalarda Elon Musk’ı geçmeyi hedeflediğini söyleyeren Keçik, Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen projesini NASA’ya sunmayı planladığını söyleyerek, Amerikan Rice Üniversitesi’nden davet aldığını da belirtti. Küçük dahi NASA’ya projesini birinci elden sunmayı planladığını ifade ederek "Çünkü tarım, hayvancılık ve enerji sistemlerini bir araya getiren bir proje geliştirdim" ifadelerini kullandı.

Baba Ercüment Keçik de oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bir baba olarak her zaman çocuklarımın arkasındayım. Ümit, birçok uluslararası olimpiyata katıldı ve dereceler elde etti. İmkanım olursa onu NASA’daki brifinge göndermeyi çok isterim. Bu, onun için büyük bir fırsat olacak" diye konuştu.

Keçik, Ses algılayan akrep robotu, suyla çalışan kepçe, Güneş-Dünya-Ay maketleri, çizgi takip eden robot gibi birçok başka projesi olduğunu da aktardı.