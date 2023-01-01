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Twitter icralık oldu. Elon Musk'a şok üstüne şok

Elon Musk'a bir şok da Twitter'dan geldi. Twitter mal sahibine olan borcu nedeniyle icralık oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 22:11
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Elon Musk'a şok üstüne şok. Twitter icralık oldu

Twitter icralık oldu. Elon Musk'a şok üstüne şok
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ABD'nin San Francisco kentindeki Twitter merkez ofisinin kirası ödenmeyince mülk sahibi, sosyal medya platformunu mahkemeye verdi.

ABD medyasının verdiği habere göre, Twitter'ın mal sahibine 136 bin 250 dolar kira borcu bulunuyor.

Alacağın tahsili için Twitter'a icra davası açıldı.

Twitter'ın Seattle ofisi için de benzer bir durum ile karşılaşılmış; mülk sahibi, ofis için tahliye kararı aldırmıştı.

7 bin 500 çalışanın neredeyse yarısı işten çıkarılmış, kalanlar da evden çalıştırılmaya başlamıştı.

Şirket, aralık ayı başında da iki özel uçuşun ödemesini yapmayı reddettiği için dava edildi.

Twitter'dan davalara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

ELON MUSK SERVETİ 200 MİLYAR DOLAR AZALAN İLK İNSAN OLMUŞTU

Elon Musk, tarihte serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Jeff Bezos'un ardından 200 milyar dolar servet eşiğini aşan ikinci zengin olan Musk, arzu edilmeyen bir rekor kırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde, kişisel serveti 340 milyar dolar ile 4 Kasım 2021'de zirve yapan Musk'ın varlıklarının değeri, 137 milyar dolara kadar geriledi. Böylece, Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Elon Musk, aralık ayında en zengin kişi ünvanına da kaybetmişti. Artık dünyanın en zengin insanı Fransız Bernard Arnault oldu.

Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, 2022'de değeri sert bir şekilde gerileyen teknoloji şirketleri listesine girdi. Tesla'nın piyasa değeri yüzde 65 azaldı. Tesla, Ekim 2021'de 1 trilyon dolar piyasa değerlemesini ulaşmıştı.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı süreçte elindeki Tesla hisselerinin önemli bir kısmını satmıştı. Satışların ardından Musk'ın portföyündeki en büyük şirket Tesla değil Space X olmuştu. 

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