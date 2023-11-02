Elon Musk’a Twitter şoku

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Elon Musk’ın geçen yıl olaylı bir şekilde 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu X/Twitter yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti.

New York Times’ın teknoloji muhabiri Ryan Mac’ın haberine göre çalışanlara dağıtılan hisse senetleri baz alınarak, X/Twitter’ın şu anda yaklaşık 19 milyar dolar değerinde olduğunu gösterdi.

Şirket çalışanlarından alınan bilgilere göre, içeride yapılan yeni bir değerlendirme son 12 ayda şirketin değerinde yüzde 56’lık bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Musk’ı daha önce “ters bir start-up” diye adlandırdığı bir platform fazla para ödediğini söylemesi gündem olmuş, satın alma işlemi, şirketle aylar süren yasal mücadelenin ardından tamamlanmıştı.

İddiaya göre şirketin değer kaybetmesinin nedeni Tesla’nın şirketi tartışmalı bir şekilde devralmasından sonra birkaç reklamverenin Twitter’a artık reklam vermekten vazgeçmesinden kaynaklanıyor.

Elon Musk’ın X/Twitter’ı satın almasının ardından toplu işten çıkarmalar, sitenin doğrulama süreci de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla gölgelendi.

ABD’de bazı teknoloji otoriteleri, Twitter/X’in değerinin çok daha düşük 8 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor.

Şu anda CEO Lunda Yaccarino tarafından yönetilen şirketin 13 milyar dolar borcu olduğuna da dikkat çekiliyor.