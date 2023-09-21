Elon Musk'ın Türkiye'den talebini bakan gururla duyurdu

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uydudan internet hizmeti Starlink, dünyanın birçok yerinde faaliyetlerine başlamış durumda.

Kullanıcıları altyapı sıkıntılarından kurtaran hizmet, uydular aracılığı ile internet bağlantısı sağlıyor.

Starlink’in ülkemize ne zaman geleceği ise merak edilirken, resmi olarak son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati̇h Sayan’dan geldi.

Aktarılan bilgilere göre SpaceX, Starlink’i Türkiye’de hizmete açmak için talepte bulundu.

Bakan Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) SpaceX yetkilileriyle verimli bir toplantı geçirdiklerini belirterek Starlink’in BTK’ya Türkiye’de hizmet vermek için resmi talepte bulunduğunu söyledi.

Bakan Sayan, “Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız.” İfadelerini kullandı.

Toplantı sonucunda BTK, 25 Eylül Pazartesi günü haberleşme sektörünün görüşünü almak için değerlendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Değerlendirme toplantısında Starlink’in Türkiye’de hizmet vermesi konusundaki fırsatlar ve riskler masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca kamuoyunun endişelerinin dinlenmesi ve sektör paydaşlarının görüşleri alınması muhtemel görünüyor.

Bu toplantılar sonrasında ise BTK’nın Starlink’e Türkiye’de faaliyette bulunup bulunamayacağına dair kararını açıklaması bekleniyor.

STARLİNK FİYATI NE KADAR?

Starlink abonelik ücretleri ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Ancak kullanıcıların ilk aboneliklerinde 599 dolarlık bir kit satın alması gerekiyor. Ayrıca internet abonelik fiyatı ise ABD’de 90 dolardan 250 dolara kadar çıkıyor.

Peki sizler Starlink Türkiye girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.