Elon Musk'ın uzay aracı havada patladı! 4 havalimanında uçuşlar durduruldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Starship roketinin sekizinci test uçuşunu gerçekleştirdi. Starship roketiyle, Texas'taki 8'inci test uçuşunun başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra bağlantı kesildi. Motorları kapanan roket, havada parçalara ayrılarak yere düştü.

Starship, test sırasında yaklaşık 150 kilometre yüksekliğe ulaşırken, sosyal medyada Florida'dan çekilen enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Test uçuşu başarılı olsaydı roketin, Dünya'ya Hint Okyanusu üzerinde kontrollü bir giriş yapması hedefleniyordu.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi, SpaceX'ten kazayı soruşturmasını talep edeceğini açıkladı.

SpaceX, uzay aracının yükseliş motorunun ateşlenmesi sırasında "planlanmamış hızlı bir sökülme" yaşadığını doğruladı ve güvenlik yetkililerini uyardığını bildirdi.

Orlando Uluslararası Havalimanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uçuşların "bölgedeki uzay fırlatma enkazı nedeniyle" kısa süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

SpaceX uçuş yorumcusu Dan Huot, fırlatma alanından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bu geçen sefer de oldu, bu yüzden artık biraz pratiğimiz var." dedi.

120 METRE UZUNLUĞUNDA

Starship, SpaceX’in Mars’a insan göndermeyi hedefleyen devrim niteliğindeki projesinin en önemli parçası olarak görülüyor. 120 metre uzunluğundaki bu dev roket, hem ağır yük taşıma kapasitesiyle hem de yeniden kullanılabilir yapısıyla uzay taşımacılığında çığır açmayı amaçlıyor. Ancak test uçuşlarında yaşanan arızalar, bu büyük hedefe ulaşmayı geciktiriyor.

ELON MUSK İNANCINI KORUYOR

Bu son patlama, Starship’in test sürecindeki ilk aksilik değil. Ocak ayında yapılan yedinci denemede de roket kalkıştan sekiz dakika sonra havada parçalanmıştı. İlk aşama güçlendiricisi Super Heavy başarılı bir iniş gerçekleştirse de Starship modülü hedeflenen yörüngeye ulaşamadan yok oldu.

Mühendisler, her başarısız denemenin aslında gelecekteki başarı için bir adım olduğunu vurguluyor. SpaceX, bu tür testlerle roketin zayıf noktalarını tespit ederek tasarımı daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Elon Musk da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Her patlama, bizi yıldızlara bir adım daha yaklaştırıyor” diyerek sürece olan inancını koruduğunu belirtti.

UMUT VERİCİ

Starship projesi, SpaceX’in uzun vadeli hedefleri arasında kritik bir yer tutuyor. NASA ile yapılan anlaşma kapsamında Ay’a insan taşıma görevi de üstlenmesi planlanan roket, tam anlamıyla işlevsel hale geldiğinde uzay araştırmalarında devrim yaratabilir.

Uzmanlar, bu tür aksiliklerin uzay mühendisliğinde olağan olduğunu belirtiyor. Tarihteki pek çok büyük uzay başarısı da defalarca başarısızlıkla sonuçlanan testlerin ardından gelmişti. SpaceX’in mühendislik ekibi, her denemeden elde edilen verilerle Starship’i daha dayanıklı ve güvenli hale getirmek için çalışmaya devam ediyor.

Elon Musk’ın “Mars’ta koloni kurma” hayali her ne kadar zorlu bir süreçten geçse de SpaceX’in azmi ve sürekli kendini geliştiren yapısı, insanlığın uzaydaki geleceği için umut veriyor.