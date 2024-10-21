Elon Musk’ın xAI API’si Piyasaya Çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk’ın xAI API’si Piyasaya Çıktı

Elon Musk’ın xAI girişimi, Grok yapay zeka modelinin API’sini tanıttı. Model, kullanıcıların deneyimlerinde bazı sorunlara yol açarken, Musk büyük veri avantajını vurguladı. Tesla hissedarları ise endişeli.

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, Grok isimli öncü yapay zeka modelinin API’sini piyasaya sürdü. API, başlangıçta oldukça sade bir yapıda olsa da, Grok modelinin işlevlerini X platformunda kullanılabilir hale getiriyor. Şu an için yalnızca “grok-beta” isimli bir model sunulmakta ve bu model, 1 milyon girdi token'ı için 5 dolar ya da 1 milyon çıktı token'ı için 15 dolar fiyatlandırılıyor.

Kullanıcı Deneyimleri ve Sorunlar

Bazı kullanıcılar, kullanım kredileri için ödeme yaparken sorunlar yaşadıklarını bildirdi. API, Grok modellerinin dış araçlarla bağlantı kurmasına olanak tanıyan işlev çağırma desteğine sahip. Belgelere göre, metin ve görüntü analizi yapabilen vizyon modelleri de yolda.

xAI’nin Gelecek Vizyonu

Musk, xAI’nin diğer yapay zeka rakipleriyle rekabet edebilmesi için büyük veri setlerinden yararlanacaklarını belirtiyor. Bununla birlikte, Tesla hissedarları, Musk’ın xAI projesine yönelmesinden rahatsız. Musk, Grok modellerinin yeni neslinin Memphis veri merkezinde eğitildiğini açıkladı ve burada iyileştirmeler yapılması için Tennessee Valley Authority'den onay bekleniyor.

xAI, Grok isimli yapay zeka modelinin API’sini tanıttı. Grok, yalnızca bir model ile kullanıma sunuldu ve kullanıcılar çeşitli ödeme sorunları ile karşılaştı. Musk, xAI’nin diğer rakiplerine göre büyük bir avantajı olduğunu öne sürdü. Ancak, Tesla hissedarları bu yeni yönelimden memnun değil.

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