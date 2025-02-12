Elon Musk'tan flaş savunma itirafı: Böyle giderse iflas ederiz

Kaynak: DHA
Elon Musk'tan flaş savunma itirafı: Böyle giderse iflas ederiz

Elon Musk, federal harcamaları azaltmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin iflas edeceğini söyledi.

Elon Musk, federal harcamaları azaltmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin iflas edeceğini söyledi.

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, Oval Ofis'te DOGE'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Musk, DOGE'nin amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu kaydederek, halktan hükümete doğru iyi bir geri bildirim hareketinin olmaması ve bürokrasinin egemenliğinin olması halinde demokrasinin anlamının kalmayacağını bildirdi. Musk, "Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin "iflas edeceğini" de vurguladı. Sadece ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığı'nın bütçesini aştığının altını çizen Musk, "Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz" diye konuştu.

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