Elon Musk Starlink hakkında konuştu: Havaya uçabilir

Elon Musk'ın yöneticisi olduğu SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştirmeye çalışıyor.

İddialara göre Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

YÖRÜNGEYE ÇIKARMAK İÇİN TESTLER YAPILIYOR

En güçlü roket sistemi Starship’in ilk yörünge test uçuşunu yakında gerçekleştireceği belirtilirken Elon Musk'a göre roketin patlama ihtimali yüksek olarak yorumlandı.

Test uçuşu için nisan ayını işaret eden Musk, bu görevin çok zor olduğunu ve yörüngeye ulaşma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.

Ünlü milyarder, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek testler sonucunda bu oranın yüzde 80'lere çıkacağını belirtiyor.

UYDU VE İNSAN GÖNDERİLECEK

Elon Musk, daha yüksek teknolojiye sahip 33 motorlu Starship roketini, uzaya uydu ve insan göndermek amacıyla kullanmayı hedefliyor.

Starship’in testlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, NASA’nın 2025’ten önce gerçekleşecek Ay ve Mars görevlerinin yolunu da açacak.

Araç, NASA’nın önerdiği Ay üssünün inşasına yardımcı olmak için Ay’a malzeme taşımak için de kullanılabilecek.