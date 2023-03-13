13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elon Musk Starlink hakkında konuştu: Havaya uçabilir

SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’in test uçuşunu yakında gerçekleştireceğini duyurdu. Musk, roketin patlama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:38
Takip Et

Elon Musk'tan Mars'a gidecek Starlink için 'havaya uçabilir' uyarısı

Elon Musk Starlink hakkında konuştu: Havaya uçabilir
+
Aa
-

Elon Musk'ın yöneticisi olduğu SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştirmeye çalışıyor.

İddialara göre Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

YÖRÜNGEYE ÇIKARMAK İÇİN TESTLER YAPILIYOR

En güçlü roket sistemi Starship’in ilk yörünge test uçuşunu yakında gerçekleştireceği belirtilirken Elon Musk'a göre roketin patlama ihtimali yüksek olarak yorumlandı.

Test uçuşu için nisan ayını işaret eden Musk, bu görevin çok zor olduğunu ve yörüngeye ulaşma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.

Ünlü milyarder, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek testler sonucunda bu oranın yüzde 80'lere çıkacağını belirtiyor.

UYDU VE İNSAN GÖNDERİLECEK

Elon Musk, daha yüksek teknolojiye sahip 33 motorlu Starship roketini, uzaya uydu ve insan göndermek amacıyla kullanmayı hedefliyor.

Starship’in testlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, NASA’nın 2025’ten önce gerçekleşecek Ay ve Mars görevlerinin yolunu da açacak.

Araç, NASA’nın önerdiği Ay üssünün inşasına yardımcı olmak için Ay’a malzeme taşımak için de kullanılabilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
4
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
6
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
7
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.