Elon Musk’tan OpenAI’a dava

Kaynak: Financial Times
Elon Musk’tan OpenAI’a dava
Elon Musk, OpenAl ve CEO’su Sam Altman’a yapay zeka misyonunu tehlikeye atma suçuyla dava açtı.

Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı, ChatGPT üreticisinin Microsoft ile milyarlarca dolarlık ittifakının, start-up'ın insanlığın yararına yapay zeka sistemleri oluşturma yönündeki orijinal misyonunu tehlikeye attığını iddia ederek dava açtı.

Musk'ın avukatları Perşembe günü San Francisco mahkemesine sunulan bir dosyada "OpenAI, Inc. dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşuna dönüştürüldü" diye yazdı . "Yeni yönetim kurulu altında, insanlığın yararı yerine Microsoft'un kârını en üst düzeye çıkarmak için bir YGZ'yi sadece geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geliştiriyor."

OpenAl tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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