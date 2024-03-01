Elon Musk’tan OpenAI’a dava

Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı, ChatGPT üreticisinin Microsoft ile milyarlarca dolarlık ittifakının, start-up'ın insanlığın yararına yapay zeka sistemleri oluşturma yönündeki orijinal misyonunu tehlikeye attığını iddia ederek dava açtı.

Musk'ın avukatları Perşembe günü San Francisco mahkemesine sunulan bir dosyada "OpenAI, Inc. dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşuna dönüştürüldü" diye yazdı . "Yeni yönetim kurulu altında, insanlığın yararı yerine Microsoft'un kârını en üst düzeye çıkarmak için bir YGZ'yi sadece geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geliştiriyor."

OpenAl tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.