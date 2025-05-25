Elon Musk’tan tarihi itiraf! X neden çöküyor?

Son günlerde sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sıkıntıları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, platformun sahibi Elon Musk'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Musk, sistemde yaşanan sorunları kabul ederek, yedekleme işlevlerinin devreye girmediğini ve büyük operasyonel açıkların bulunduğunu ifade etti.

YEDEKLEME SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ

Kullanıcıların tepkilerine neden olan erişim problemleriyle ilgili konuşan Musk, sistemlerin beklenen şekilde çalışmadığını dile getirdi. Yedekleme sistemlerinin devreye girmemesi nedeniyle büyük iyileştirmelerin zorunlu hale geldiğini belirten Musk, bu durumun operasyonel düzeyde ciddi eksiklikleri ortaya koyduğunu söyledi.

YANGIN İDDİALARINA DOĞRUDAN YANIT

X platformunda gelişmeleri paylaşan bir kullanıcı, kesintilerin Oregon’daki veri merkezinde meydana gelen yangınla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Elon Musk ise bu iddiaya doğrudan yanıt verdi. Erişim sorunlarını doğrulayan Musk, “Yeniden 7/24 çalışır haldeyim. Konferans odalarında, sunucu odalarında, hatta fabrika alanlarında uyuyorum,” açıklamasını yaptı.

YOĞUNLUK BİRÇOK PROJEYİ KAPSIYOR

Musk, yalnızca X platformuna değil, aynı zamanda yapay zekâ girişimi xAI, otomobil üreticisi Tesla ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan Starship fırlatmasına da odaklandığını belirtti. İçinde bulunulan dönemin birçok kritik teknolojik gelişmeye sahne olduğunu vurgulayan Musk, “X’te bu hafta yaşananlar, sistemsel açıklarımızı net biçimde gösterdi. Yedekleme sistemleri devreye girmeliydi ama çalışmadı,” ifadelerini kullandı.