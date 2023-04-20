Elon Musk'tan tuhaf icat. Fiyatı ve işleviyle görenleri şaşırttı

Twitter, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk yreni bir ürün icat ettiğini duyurdu. Bu icadın kullanım amacına da neden böyle bir şey üretmiş olduğuna da kimse akıl sır erdiremedi.

Elon Musk'tan tuhaf icat. Fiyatı ve işleviyle görenleri şaşırttı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, sıradışı fikirleri ve yenilikçi girişimlerine bir ürün daha ekledi.

SpaceX'in 3 milyar dolarlık Starship roketinin fırlatılışının ertelenmesi sonrası firma bu hayal kırıklığını Starship temalı yeni bir ürünle telafi etti: Roket şeklinde bir pürmüz.

NTV'nin aktardığı bilgiye göre; Elon Musk, peynir eritmek ve mum yakmak gibi çok sayıda amaç için tasarlanan yeni koleksiyonluk ürünün ön satışını duyurdu.

Bir ışın kılıcına benzemesine rağmen SpaceX, 175 dolarlık (yaklaşık 3 bin 400 lira) bu pürmüzün bir oyuncak olmadığını, ancak yine de uzay aracının “1:200 ölçekli kötü bir modeli”' olabileceğini vurguladı. Yüzde yüz işlevsel pürmüzün alevinin şiddetinin ayarlanabildiği ve bir güvenlik kilidine da sahip olduğu belirtildi.

Ürünün tanıtımında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Siyahlı adam Johnny Cash, yakıcı arzu hakkında bir iki şey biliyordu. Ama yanan tek şey aşk değildir. Bazen sadece krem brüle üzerindeki şekeri karamelize etmek ya da tüm alt metinler olmadan biraz peynir eritmek istersiniz. Starship Torch'a sahip olun. Starship'in gücü elinizdeyken zayıf kibritlere kimin ihtiyacı var ki?”

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