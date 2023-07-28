Elon Musk'tan uzaylılar hakkında kafa karıştıran açıklama: Uzaylılar var demiyorum ama

Dün ABD Kongresi’nde “tanımlanamayan uçan cisim” (UFO) olarak adlandırılan canlıların hükümet tarafından yıllarca saklandığı iddia edilmişti. Elon Musk konuyla ilgili açıklama yaptı.

Elon Musk'tan uzaylılar hakkında kafa karıştıran açıklama: Uzaylılar var demiyorum ama

Editör: Sami GÜREL

Eski istihbarat yetkililerinin ABD kongresinde yeminli ifadeleri tüm dünyayı sarsmış, yetkili isimler uzaylıların var olduğunu iddia etmişti.

Twitter'ın ve uzay şirketi SpaceX'in sahibi olan Elon Musk uzaylılar açıklamasının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uzaylılara geçmişten beri ilgili olan ve bu konuda araştırmalar yapan Musk uzaylılarla ilgili oldukça ilginç bir açıklamada bulundu.

"Uzaylılar var demiyorum ama..." şeklinde paylaşım yapan Musk, cümlesini tamamlarken kullanıcıları şaşkına çevirdi.

Musk daha önce 2020 yılında yaptığı paylaşımda "Piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiği gayet açık" demişti.

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