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  • Eltilerin kavgası kanlı bitti. Biri hastanede diğeri cezaevinde

Eltilerin kavgası kanlı bitti. Biri hastanede diğeri cezaevinde

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde tartıştığı eltisi Günay Hınçer'i (32) bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan Sıla Hınçer (21), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 18:31
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Eltilerin kavgasında kan aktı

Eltilerin kavgası kanlı bitti. Biri hastanede diğeri cezaevinde
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Olay, 13 Ocak saat 13.00 sıralarında Azatlı beldesinde meydana geldi. Araları bozuk olan eltiler Günay Hınçer ve Sıla Hınçer arasında evde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sıla Hınçer, mutfaktan aldığı bıçakla Günay Hınçer'i göğsünden yaraladı. Yaralı Günay Hınçer, ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Günay Hınçer, yapılan müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla Hınçer'i gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sıla Hınçer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Günay Hınçer'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. (DHA)

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