Elton John'un başı gözüyle dertte

77 yaşındaki oyuncu, bir gözündeki enfeksiyonun iyileştiğini ancak iyileşmesinin "biraz zaman" alacağını söyledi.

Elton, Instagram'da yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Yaz boyunca, maalesef tek gözümde sınırlı görüşe neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraşıyordum."

Efsanevi müzisyen Elton John: Never Too Late belgeselinin bu yılki BFI Londra Film Festivali'nde Avrupa prömiyerini yapacağının açıklanmasının ardından göz enfeksiyonuna yakalandı.

Kasım 2021'de düzenlenen bir törenle Şeref Nişanı'na layık görülen Sir Elton, Saturday Night's Alright For Fighting, I'm Still Standing ve Your Song gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.

2019 yılında Rocketman adlı hayatını konu alan filmde Kingsman oyuncusu Taron Egerton tarafından canlandırıldı.