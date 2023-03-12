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Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Emekli Albay  Hasan Atilla Uğur çalınan altınların hikayesini anlattı. Uğur o anları “Beynimden vurulmuşa döndüm” sözleri ile ifade etti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:28
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Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
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Emekli Albay Hasan Atilla Uğur terörle mücadele aktif görev yaptığı dönemde yaşanan bir olayı anlattığı anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.  Oğlu Oğuzhan Uğur’un Babala TV adlı Youtube kanalındaki Mevzular programında konuşan Atilla Uğur, yanına gelen bir güvenlik korucusunun, bir evde arama yapan askerin evden altın çaldığını anlattığını söyledi.

Uğur hemen devreye girdiğini belirterek hırsızlık yapan askerin yakalanarak mahkemeye sevk edildiğini belirtti. Uğur ayrıca aralarında para toplayarak çalınan kadar altın satın alıp sahibine teslim ettiğini sözlerine ekledi.  

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