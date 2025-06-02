Emekli aylıkları için tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli aylıkları için tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin Haziran 2025 maaşları bir gün öne çekildiği, ödemelerin 5 Haziran yerine 4 Haziran 2025’te hesaplara yatacağı ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan emekli ve hak sahipleri için önemli bir duyuru yaptı. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemelerin normal ödeme takviminden bir gün öne çekildiği belirtildi. Buna göre, her ayın 5’inde hesaplara yatırılan emekli maaşları ve diğer ödemeler, bu kez 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır”

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