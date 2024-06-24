Emekli dostu 5 şehir belli oldu. Bavulunu toplayan oralara yerleşiyor. İstanbul başı çekiyor

Düzenleme: Kaynak: BBN Haber
Emekli dostu 5 şehir belli oldu. Bavulunu toplayan oralara yerleşiyor. İstanbul başı çekiyor

Aldıkları 3 kuruş maaşla ay sonunun getirebilmek için bin takla atar duruma düşürülen emekliler rahat bir hayat sürebilmek için her yolu deniyor. Emekliler ömürlerinin son günlerini bu 5 şehirde sürdürmenin hesabı içinde.

Yapılan araştırmalar sonucu emekli dostu 5 şehir tespit edildi. Özellikle maddi durumu iyi olan emeklilerin İzmir, Muğla, Eskişehir, Konya ve Aydın'da yaşamak için bu 5 şehre göç ettikleri ortaya çıktı.

Bu şehirlerin emekli dostu olmasında yaşam kalitesi, sosyal imkanlar, sağlık hizmetleri ve genel maliyetlerin uygunluğu önemli rol oynadı. Ayrıca doğal güzellikleri, kültürel etkinlikleri ve tarihi dokusuyla da emeklilerin tercihini etkiliyor.

İzmir, Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alıyor. Nüfus bakımından Türkiye'nin en kalabalık 3. şehridir. Temiz havası ve yaşanabilir şehir olma özelliği emeklileri kendine mıknatıs gibi çekmektedir.

HUZURLU YAŞAM SUNUYOR

Muğla, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Doğal güzellikleri, deniz ve kumsalıyla emekliler için huzurlu bir yaşam sunmaktadır.

Eskişehir'in ortasından Porsuk Çayı geçmektedir. Avrupai tarzına sahiptir. Yeşil alanları ve düşük yaşam maliyeti ile emekliler için cazip bir seçenek olmaktadır.

Konya, Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ilidir. Anadolu Selçukluları'na başkentlik yapmış ve günümüzde de önemli bir kültür ve turizm merkezidir. Sakin yaşam tarzı, kültürel mirası ve ekonomik imkanları da emeklilerin ilgisini çekmektedir.

Aydın, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. İklimi, tarım alanları ve sahil şeridi ile emekliler için tercih edilen bir şehir konumundadır.

konya-1.jpg

aydin-2.jpg

aydin-1.jpg

eskisehir-2.jpg

eskisehir-1.jpg

mugla-3.jpg

mugla-2.jpg

mugla-1.jpg

Son Haberler
Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak Gündem
Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak
Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Gündem
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler Dünya
Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler
Katalanların özgürlük hayalleri sürecek mi. İspanya bölünmenin eşiğinden döndü Dünya
Katalanların özgürlük hayalleri sürecek mi. İspanya bölünmenin eşiğinden döndü
Arda Güler sessizliğini bozdu Spor
Arda Güler sessizliğini bozdu
Babasını öldüren 17 yaşındaki şahıs tutuklandı Gündem
Babasını öldüren 17 yaşındaki şahıs tutuklandı