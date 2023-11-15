Emekli ikramiyesi alamayan çiftçi tepkili kayıtlarını sildiriyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çalışmayan emeklilere verilen ikramiye konusunda çiftçilerin tepkili olduğunu, çiftçilerin ziraat odası kayıtlarını sildirmek istediklerini belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli ikramiyesi alamayan çiftçi tepkili kayıtlarını sildiriyor

Çalışan emekliler ve bir de emekli olup da ziraat odalarına kayıtlı çiftçiler emekli ikramiyesi alamadı. Emekli çiftçiler uygulamaya tepkili. İşte o tepkiyi TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar dile getirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emekli olan çiftçilerin, emeklilere yapılacak olan bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamaması hakkında, "İnfial yaratan bu durum ve aşırı bilgi kirliliği yüzünden üretim yapan çiftçilerimiz Ziraat Odası kayıtlarını sildirmek istiyor" dedi.

Bayraktar, "Ziraat Odalarımızın ve Birliğimizin telefonları susmuyor. Üreticilerimiz ‘ya biz üretimi bıraktık kaydımızı silin diyor ya da biz artık üretmek istemiyoruz kaydımızı silin’ diye talepte bulunuyorlar. Çiftçilerimiz yaşanan bu mağduriyetin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyelere de engel teşkil edeceği endişesini yaşıyor" diye konuştu.

Ziraat odalarına giderek kaydını sildirmek isteyen çiftçilerin sayısının arttığını ifade eden Bayraktar burada esas alınanın Ekim ayı kayıtları olduğunu dolayısıyla 1 Ekim 2023 tarihinden önce kaydını sildiren çiftçilerin bu ikramiyeden faydalanabileceğini belirtti. Bayraktar çiftçilere şu an kaydını sildirmelerinin sorunu çözmediğini ifade etti.

Bayraktar, "Tarım sektörünün emektarları olan çiftçilerimiz, Türkiye ortalamasının üçte biri oranında kişi başı gelir elde ediyor. Hükümetimizin bu miktarı da göz önüne alarak bu mağduriyeti gidermesini bekliyoruz" dedi.

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