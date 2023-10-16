Emekli ikramiyesi alanlar yandı. Bunu yapanların hiç şansı yok faiziyle geri alınacak

Erdoğan emeklilere sadece bir defalığına 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeneceğini açıklamıştı. Ancak çalışan emekliler ve bazı grup emekliler bu ikramiyeden yararlanamıyor.

Yalnızca çalışmayan emeklilerin yararlanabileceği ikramiye ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah’ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ikramiyeyle ilgili olarak harekete geçti.

İkramiyeyi alabilmek için bazı şartların olduğu bildirildi. Bu şartlara uymayan emekliler ikramiyeyi kaybedebilir veya geri ödemek zorunda kalabilir.

BU ŞARTLARA UYMAYANLAR DİKKAT

İkramiyeden yararlanılması için 30 Eylül 2023 tarihine kadar emekli olunması gerekiyor.

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar ise ekim ayında bir gün bile sigortalı çalışmışlar ise ikramiyeden faydalanamayacaklar.

SGK ise bu konuda işten çıkış ve girişleri takip edecek.

İkramiye için işten çıkıp sonra tekrar girenler, aldıkları 5 bin lirayı faiziyle geri ödemek zorunda kalacak.