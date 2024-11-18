Emekli maaşı gündemdeydi! Mehmet Ali Erbil büyük zarara uğradı

"Yasa dışı bahse teşvik" suçuyla ilgili ünlü isimlerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı. Ortaç'ın iptal olan konserlerinden dolayı uğradığı maddi zararlar dikkat çekti.

15 EV KAYBETMİŞTİ

Ortaç, 25 yıllık bir süreçte 15 ev, 10 katlı bir iş hanı ve bankadaki yüklü nakit parasını kaybetmişti.

SERDAR ORTAÇ'IN ZARARI DİKKAT ÇEKTİ

Serdar Ortaç’ın, mahkeme tarafından ev hapsi cezası aldıktan sonra iptal olan konserleriyle ilgili maddi kayıpları gün yüzüne çıktı.

Müge Dağıstanlı, "Aramızda Kalmasın" programında Ortaç’ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Müge Dağıstanlı, yazısında ayrıca Mehmet Ali Erbil’in maddi durumuna da değindi. Dağıstanlı, Erbil'in ekonomik olarak Ortaç’tan daha iyi durumda olduğunu belirterek, Erbil'in gayrimenkullerinden elde ettiği kira gelirleri ile geçindiğini ifade etti.

"FAİZLERDEN GEÇİNİYORUM"

Erbil, daha önceki açıklamalarında "Kiradaki evlerden ve faizlerden geçiniyorum" diyerek, üç evini sattığını ve elde ettiği geliri faize yatırdığını belirtmişti. Bu açıklamalar, Erbil’in maddi durumuna dair merakları artırdı.

EMEKLİ MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Mehmet Ali Erbil’in 64 bin TL'lik emekli maaşı gündem olmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, Erbil’in emekli maaşını gündeme getirerek, "Diyor ki o bahis jargonunu kullanarak bas gitsin diyor. Yanındaki çocuk diyor ki 64 bin TL veriyor diyor. 'O benim emekli maaşım' diyor.

Hoş bir emekli maaşı da yüksek para ama. Şimdi kardeşim sen bu sözü nasıl zorla söylemiş olabilirsin? Artık insaf" demişti.