Emekli maaşına zam için rakam verildi. Hesap kitap sonrası ortaya çıkan rakam bu

Emeklilerin gözü yılbaşında yapılacak maaş zammına çevrildi. Yıl içerisinde iki kez maaşlarına enflasyon oranında zam alan emekliler 2024 Ocak ayında alacakları maaş zammına ilişkin araştırmalara başladı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, düşük maaşlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere zam için rakam verdi. Sözcan, emekli maaşı zammına ilişkin aldığı kulis bilgisini aktardı.

"ZAM ORANI YÜZDE 50'Yİ BULABİLİR"

Dört aylık enflasyon oranının yüzde 29.40 geldiğini hatırlatan Sözcan, "Kasım ile birlikte altı aylık oran çıkmış olacak. Zamlar altı aylık enflasyona göre ortaya çıkıyor. Altı aylık beklenti yüzde 38 olması bekleniyor. Yüzde 4'lük büyüme var. Toplamda yüzde 42'lik oran cepte. Bir de yerel seçim var. Dolayısıyla zam oranı yüzde 50'yi bulabilir." dedi.

Öte yandan Sözcan, uygulanan sıkılaşma politikası nedeniyle yüksek orandaki son zamlar olduğunu dikkat çekti.