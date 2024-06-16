Emekli maaşıyla tosun kesileceğini iddia etti. 'Şükredince her şey olur'

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte vatandaş nasıl kurban keseceğinin derdine düştü. Kurban fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’e varan oranda artış gösterirken, başta emekli ve asgari ücretliler olmak üzere vatandaş çözüm yolu aramaya devam ediyor.

Sokak röportajında konuşan bir emekli ise dikkat çekici ifadeler kullandı.

“EMEKLİ MAAŞIYLA TOSUN BİLE KESİLİR”

Muhabirin, kurbanda ne keseceksiniz sorusuna yanıt veren bir grup emekli canı ne isterse onu keseceğini söyleyip; emekli maaşıyla tosun bile kesilir yanıtını verdi.

Muhabir ile ikili tartışmaya da giren emekli; muhabirin insanların 10 bin liralık emekli maaşıyla kurban kesemediğini hatırlatması üzerine onlar da tatile gidiyor; araba alıyor yanıtını verdi.

“ŞÜKÜR EDİNCE HER ŞEY OLUR”

Muhabirin asgari ücretle nasıl olacak sorusunu ise emekli “Şükür edince her şey olur” diyerek yanıtladı.

EMEKLİNİN GÖZÜ YAPILACAK TEMMUZ ZAMMINDA

Öte yandan emeklilerin gözü kulağı ise yapılacak olan Temmuz zammına çevrilmiş durumda. Haziran ayı enflasyonunun belirlenmesiyle son halini alacak olan ara zam oranı için hükümet yetkililerinin ayrıca bir düzenlemeye gidip gitmeyeceği ise merak konusu olmuş durumda.

Bir çok siyasetçi ve ekonomist 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkartılması gerektiğini söylerken yine daha önce ara zam yapılmayacağı açıklanan asgari ücrete de temmuz ayında iyileştirme yapılması gerektiği yönünde fikir belirtiyor.

Emekli ve asgari ücretlinin gözü artık hükümetin vereceği kararda.