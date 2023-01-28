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EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi

Ekonomist Prof. Aziz Çelik EYT’de maaş kaybı olacağını savunarak "Geç kalındığı için güncelleme katsayısı düştü. Maaş da yüzde 8-10 düşecek" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT düzenlemesinde maaş kaybı olmayacağını açıklamıştı…

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 18:05
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Emekli maaşları düşecek mi. Bakan Bilgin EYT'de kayıp yok demişti

EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin ayrıntılar netleşirken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT MECLİS'E GELİYOR

EYT düzenlemesinin bu hafta TBMM'ye gelmesi beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de ilk maaşların 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesindedir" dedi.

BAKAN BİLGİN "KAYIP YOK" DEMİŞTİ

Bakan Bilgin, ayrıca EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine yüzde 30 değil de yüzde 18 civarı bir zam yapıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Bilgin, "Böyle bir şey olması mümkün mü? Yok tabi ki. Emeklilerimizin elde ettiği tüm kazanımlar onlar için de geçerli. Hesaplamalarda hiçbir farklılık yoktur. Bu söylentilere kimse inanmasın. Devlet emekliler arasında ayrım yapmaz. Biz sosyal devletiz" ifadelerine yer vermişti.

"EYT'LİLER DAHA DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALACAK"

Ancak yıllardır bekledikleri maaşlarına kavuşmak için gün sayan EYT'liler hayal kırıklığına uğradı.

28 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan EYT düzenlemesine ilişkin yaşanan gecikmeden dolayı emekli olacakların daha düşük emekli maaşı alacağı ortaya çıktı.

EYT'lilerin daha düşük emekli maaşı alacağı iddialarını sosyal medya hesabından gündeme taşıyan ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik;

"EYT'liler daha düşük emekli aylığı alacak! EYT yasası Aralık 2022'de geçseydi 2022 yılı güncelleme katsayısı 1,786 olacaktı. Şubat 2023 geçerse 1,643 olacak. 1,786, 1,643'ten büyüktür! Bu EYT'liler için ömür boyu yüzde 8-10 düşük aylık demek! Sebep EYT yasasının gecikmesidir."  ifadelerini kullandı...

İşte o paylaşım:

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Misafir
28.01.2023 18:21
Onun için geciktiyorlardı demek.Her işerinde hile hurda var.  
 
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