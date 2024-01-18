Emekli maaşları için yapılan teklif AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Kısadalga'nın haberine göre, CHP, emeklilerin maaşlarının düşüklüğü ve ekonomik zorluklarıyla ilgili bir araştırma önergesi verdi. Ancak önerge, AKP ve MHP’nin ret oylarıyla Meclis’te kabul görmedi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, emeklilerin maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını ve bu yılın emekliler için hayatta kalma yılı olacağını söyledi.

Kayıhan Pala, “Emekli maaşlarına yapılan yüzde 5’lik artış yetersizdir. AKP döneminde emeklilerin maaşları erimiştir. 2002’de en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,3 katı iken, bugün yüzde 59’u kadar olmuştur. Bu, sosyal koruma programı olan emekli maaşlarının işlevini yitirdiği anlamına gelir. Emekliler yılı ilan edilen bu yıl, emekliler açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kalacaklardır" dedi.

Pala "Emekli maaşı alan milletvekilleri, 10 bin lira maaşla geçinmenin nasıl mümkün olduğunu düşünmelidir. AKP’nin ekonomi politikaları yüzünden emeklilere ayrılan pay giderek azalmaktadır. Bu, kabul edilemez. Emeklilerin nüfus içindeki oranı artarken, gayrisafi yurt içi hasıladan aldıkları pay düşmektedir. Bu, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerle kıyaslandığında çok düşüktür.” diye konuştu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kâzım Ergün, "Emekli maaşlarındaki artış yöntemi yanlıştır. Cumhurbaşkanının her seferinde ‘Yüzde 5 artırıyoruz’ demesi doğru değildir. Emekli maaşı 7 bin 13 liranın altında olanlar için artış yüzde 33’tür. CHP’nin emekli maaşlarının asgari ücrete göre artırılması önerisini destekliyorum. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında büyük eşitsizlik vardır. Bu eşitsizlik ortadan kalkmalıdır" dedi.

Ergün "Enflasyon yüzünden insanlar temel gıdalara bile ulaşamıyorlar. ‘Kaynak sorunu yoktur’ Emeğin ulusal gelirden aldığı pay artmalıdır. AKP’nin sosyal ve ekonomik politikaları emeğin payını azaltmıştır. Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı yükseltilmelidir. Emekli maaşlarına asgari ücret artışı kadar zam yapılmalıdır. Ülkede kaynak sorunu yoktur, sarayın harcamaları çok fazladır. Türkiye’nin ekonomi politikasında gereksiz harcamalar vardır. Emekli maaşı alan milletvekilleri vicdanlı davranıp en düşük emekli maaşını artırmalıdır" diye konuştu.