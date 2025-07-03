Emekli maaşlarına gelecek olan zam oranı kesinleşti! TÜİK duyurdu...

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Emekli maaşlarına gelecek olan zam oranı kesinleşti! TÜİK duyurdu...

TÜİK Haziran ayındaki enflasyonu açıkladı. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı da netleşmiş oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu. Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 16.67 oranında zam gerçekleşecek. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15.30 oranında zam yansıyacak. En düşük emekli maaşı ise bu orana göre 16 bin 880 TL'ye gelecek.

Beklentilere göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.37 olarak açıklandı.

Emekli maaşlarının zam oranı 6 ay için TÜİK'in açıkladığı veriler ışığında gerçekleşiyor. Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 artış göstermişti. Mayıs ayında da yüzde 1,53 açıklanmasıyla birlikte 5 aylık zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.09 çıkmıştı.

Haziran ayı enflasyonunun gelmesiyle emekli maaşlarına gelecek olan zam oranı ise yüzde 16.67 çıktı. Memur emeklilerine ise yüzde 15.30 oranında zam kesinleşmiş oldu.

En düşük emekli maaşı ise bu orana göre yüzde 16.67 zam ile birlikte 16 bin 880 TL olacak.

Ancak hükümetin bu orana bir müdahalede bulunarak yükseltme olasılığı bulunuyor. Ancak geçtiğimiz sene herhangi bir müdahale gelmemişti.

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