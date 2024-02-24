Emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu

Yalova’nın Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katından kötü koku gelmesi nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

EMEKLİ ÖĞRETMENDEN 15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine binada oturan vatandaşlar dairede emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun yaşadığını, kendisinden 15 gündür haber alamadıklarını belirtti. Sadioğlu'nun çöp topladığı öğrenildi. Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile eve giren polis ekipleri, Doğan Sadioğlu'nun cansız bedenini buldu.

Sadioğlu'nun cenazesi, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra belediye ekipleri dairede bulunan çöpleri temizlemek için çalışmalara başladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.