Emekli öğretmen mezar taşını hazırlayıp intihar etti. Son yazısı kahretti

Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde sokaktan geçenler bir kişinin ağaçta asılı cansız bedenini gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kendini asan Ahmet Misrani Derin’in kendisi için mezar taşı hazırladığı ortaya çıktı. Evinin bahçesine bıraktığı mezar taşında ''Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani’’ yazdığı görüldü.