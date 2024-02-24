Emekli öğretmenin cansız bedeni çöp evde bulundu

Kaynak: İHA
Emekli öğretmenin cansız bedeni çöp evde bulundu
Yalova’da bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri kendisinden 10 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki emekli öğretmen Doğan Sadioğlu’nun cansız bedenini buldu.

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi'nde Lalhan Apartmanı’nın 3. katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri 83 yaşındaki Doğan Sadioğlu'nun cansız bedenini buldu. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Sadioğlu’nun geri dönüşüm malzemeleri topladığı ve kazancını bunlarla sağladığı öğrenildi.

Sadioğlu’nun cenazesi olay yerinde yapılan aramaların ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Daha sonra Yalova Belediyesi temizlik ekiplerince çöp ev boşaltıldı.

İzmir’de yaşayan 2 kızının olduğu öğrenilen Doğan Sadioğlu’nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

aw148659-04.jpg

aw148659-06.jpg

Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı
Kadın girişimciler için mentorluk programı başladı Ekonomi
Kadın girişimciler için mentorluk programı başladı
Tokat'ta korkutan yangın Yaşam
Tokat'ta korkutan yangın
Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi Gündem
Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi
5,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi Yaşam
5,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi
İzmir'de 79 bin litre kaçak alkol ele geçirildi Gündem
İzmir'de 79 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
Erdoğan 'Verilmiş sadakamız varmış' Gündem
Erdoğan 'Verilmiş sadakamız varmış'