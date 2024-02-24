Emekli öğretmenin cansız bedeni çöp evde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi'nde Lalhan Apartmanı’nın 3. katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri 83 yaşındaki Doğan Sadioğlu'nun cansız bedenini buldu. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Sadioğlu’nun geri dönüşüm malzemeleri topladığı ve kazancını bunlarla sağladığı öğrenildi.

Sadioğlu’nun cenazesi olay yerinde yapılan aramaların ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Daha sonra Yalova Belediyesi temizlik ekiplerince çöp ev boşaltıldı.



İzmir’de yaşayan 2 kızının olduğu öğrenilen Doğan Sadioğlu’nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak.