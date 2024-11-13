Emekli olacaklara 7 yıl kuralı uyarısı: Maaşları ve ikramiyeleri etkiliyor

Milyonlarca çalışanın merak ettiği konulardan biri emeklilik statüsünü belirleyen ‘yedi yıl’ kuralı' oldu. Kurala göre son 7 yılda(2 bin 520 gün), hangi statüde çalışmışsa emekliliği aylığı da ona göre belirleniyor.

ÇALIŞANLARDA DURUM FARKLI İŞLİYOR

Pek çok kişi çalışma hayatında istenen gün sayısını doldurttuktan sonra emeklilik hakkı kazanıyor. Çalışanlar hangi sosyal güvenlik statüsüne tabi çalışıyorsa o statüden emekli imkanı oluyor. Bağ-Kur’lu çalışıyorsanız Bağ-Kur üzerinden, isteğe bağlı sigortalıysanız yine Bağ-Kur üzerinden, işçi statüsünde çalışıyorsanız 4/A’lı (halk arasında bilinen adıyla SSK) olarak emekli olunuyor. Fakat birden fazla sosyal güvenlik statüsünde çalışanlarda durum farklı işliyor.

‘YEDİ YIL KURALI’NA DİKKAT

Bu noktada ‘yedi yıl kuralı’ devreye girmiş oluyor. Noyan Doğan, ‘yedi yıl kuralı’ detayına köşe yazısında değindi. Doğan, Yedi yıl kuralını şu sözlerle anlattı:

“İlk defa 2008 yılının ekim ayı öncesinde farklı sigorta kollarında çalışanların, hangi kapsamda emekli olacaklarını belirlemek için son yedi yıldaki sigortalılık sürelerine bakılır. Bu dönemde, 1261 gün prim ödemesi yapılan sigorta kolundan emekli olunur. Bu süreler eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanır.”

Emekli olacak adayların, son 7 yılda hangi statüde çalıştığının önemli olduğuna değinen Doğan, “Son yedi yılda kişi hangi statüde çalışmışsa emekliliği de o statüye göre oluyor ve emekli aylığı da buna göre belirleniyor.” dedi. Doğan, örnek vererek, “Geçmişte hem SSK hem de Bağ-Kur statüsünde çalışmışsanız ve son yedi yıl içinde 1.260 gün SSK’ya prim ödemişseniz, SSK’lı olarak, yani 4/A’lı olarak emekli olursunuz. Yok, son yedi yıl içinde 1.260 gün Bağ-Kur’a prim ödemişseniz Bağ-Kur üzerinden emekli olursunuz. Diyelim ki, her iki statüdeki çalışma yılınız aynı; bu durumda da en son 4/A’lıysanız SSK üzerinden, Bağ-Kurluysanız da Bağ-Kur üzerinden emekliliğe hak kazanırsınız.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELERİ ETKİLİYOR

Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için son yedi yıl kuralının geçerli olmadığının altını çizen Doğan, tüm çalışma süresine bakılarak emekli olunduğunu söyledi. Doğan, “Burada da en fazla hangi statüde çalışılıp, prim ödenmişse emeklilik şartları da o statü üzerinden oluyor. Bu da alınacak emekli maaşını, emeklilikte alınacak zamları ve ikramiyeleri etkiliyor.” dedi.

SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı emekli olmak daha avantajlı diye soranlarını da yanıtlayan Doğan, 4/A’lı işçi statüsünde emekli olmanın, Bağ-Kur statüsünde emekli olmaya göre hem emeklilik süresi hem de emekli maaşı açısından daha avantajlı olduğunun altını çizdi. Doğan, “Bağ-Kur’dan emekli olunacaksa da prime esas kazancın yüksek gösterilmesi, hatta imkân varsa tavandan gösterilmesi emekli maaşını ciddi oranda artırır.” ifadelerini kullandı.