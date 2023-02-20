﻿Şener Eruygur kimdir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, emekliye ayrıldıktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Şener Eruygur hayata gözlerini yumdu.

Şener Eruygur'un hayatı?

Şener Eruygur 17 Haziran 1941 yılında Erzurum’da doğmuştur. Lise tahsilini Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamlamış ve 1960 yılında Topçu Subayı olarak Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. 1961 yılında Topçu Okulu’nu bitiren Orgeneral Eruygur, 1971 yılına kadar çeşitli Topçu Birliklerinde Takım ve Batarya Komutanı ile Karargah Subayı olarak hizmet etmiştir. 1971 – 1973 yıllarında Kara Harp Akademisi öğrenimini tamamlamıştır. 1973 – 1974 Öğretim Döneminde Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Org. Eruygur, 1975 yılında NATO Savunma Kolejinden mezun olmuş ve 1976 yılına kadar çeşitli Kıt’a ve Karargah görevlerinde bulunmuştur.

1976 – 1978 yıllarında Bükreş Kara Ataşeliği yapmış ve daha sonra sırasıyla; 5’inci Kolordu Topçu Grup Komutanlığı ve 105’inci Topçu Alay Komutanlığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği ve 1’inci Ordu Harekat Başkanlığı görevlerini ifa etmiş ve 1987 yılında Tuğgeneralliğe yükselmiştir. Bu rütbe ile Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı ve 49’uncu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1991 yılında Tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Eruygur, 1991 – 1993 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı, 1993 – 1996 yıllarında Topçu Füze Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı yapmıştır. 1996 yılında Korgeneralliğe terfi ederek sırasıyla; 5’inci Kolordu Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini yürütmüştür.

4 Ağustos 2000 tarihinde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevine atanmıştır. Yüksek Askeri Şura‘nın 31 Temmuz – 3 Ağustos 2002 tarihleri arasında Başbakan Bülent Ecevit‘in başkanlığında yaptığı Ağustos ayı olağan toplantısında alınan kararla Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. İstiklâl ve TSK Üstün Hizmet Madalyaları sahibi olan Orgeneral Eruygur, Mukaddes Eruygur ile evli olup, iki çocuk babasıydı. Fransızca ve İngilizce bilmekteydi.

ERGENEKON DÖNEMİ

Ergenekon soruşturması kapsamında 01 temmuz 2008 günü gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen emekli orgeneraller Hurşit Tolon ile ADD Başkanı Şener Eruygur’un dosyaları hakim tarafından 7 saat incelendikten sonra Tolon ve Eruygur sorgulanmak üzere mahkemeye alınmıştı. 1.5 saat ifade veren Tolon’un ifadesinin tamamlanmasının ardından 06 Temmuz 2008 günü saat 01.45’te “terör örgütü lideri olmak”la suçlanan Eruygur ve Tolon’un tutuklandığı açıklanmıştı.

CEZAEVİNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Eruygur'un avukatı Filiz Esen, Eruygur'un yargılama nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatının geri kalanını bakıma muhtaç ve akli arızalı olarak vesayet altında geçirmek zorunda kaldığını, okuma yazma kabiliyetini geri dönüşsüz şekilde yitirdiğini söylemişti.