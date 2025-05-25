Emekli polis dehşeti! Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da emekli polis memuru boşandığı eşini çalıştığı iş yerinde silahla öldürüp intihara teşebbüs etti.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nın girişinde bulunan bir büfede meydana geldi.

aw462224-03.jpg

İddiaya göre, emekli polis memuru Recep Ç. (54) 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya’nın (48) çalıştığı büfeye geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Recep Ç., eski eşine tabancayla ateş edip ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw462224-01.jpg

Sağlık ekipleri Esengül Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Recep Ç.'nin peşine düştü. Recep Ç.’nin kullandığı hafif ticari araç Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada emekli polis Recep Ç., yanındaki silahla intihara teşebbüs etti.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Öfkeli baba tartıştığı oğluna acımadı
Öfkeli baba tartıştığı oğluna acımadı
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi yaşamını yitirdi
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi yaşamını yitirdi
Emekli polis dehşeti! Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı
Emekli polis dehşeti! Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı
'Pankart açmak suç değil' Tanal Anayasa’nın 67. ve 68. maddelerini hatırlattı
'Pankart açmak suç değil' Tanal Anayasa’nın 67. ve 68. maddelerini hatırlattı
Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?
Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?