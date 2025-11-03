Zonguldak'ta önceki akşam 21.50 sıralarında Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde bir süre önce psikolojik problemler yaşadığı iddiasıyla polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki Okan Özcan isimli eski polis, elinde av tüfeği ile köy kahvehanesini basmış, açtığı ateş sonucu Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67)'yi yaralanmış, Kasım Özcan (59) ve Aydın Özbakış (37) hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Okan Özcan'ın olaydan bir süre önce sosyal medya hesabından "Fuhuş çetesi kurmuşlar" paylaşımı yaparak bazı kişiler hakkında suçlamalarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Okan Özcan ifadesinde öldürdüğü 2 kişinin fuhuş çetesi kurduğunu öne sürerek, bu yüzden vurduğunu söyledi.

KATİL ZANLISI OKAN ÖZCAN

AV TÜFEĞİNİ İNTERNETTEN 10 BİN TL'YE ALMIŞ

Okan Özcan'ın olayda kullandığı av tüfeğini aynı gün internetten 10 bin lira karşılığında satın aldığı tespit edildi.

Kahvehane baskınından sonra paylaşım yapan Okan Özcan'ın “Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım" yazdığı ortaya çıktı. MİT'e de yazdım" yazdığı ortaya çıktı.

Katil zanlısı Okan Özcan'ın annesi ile olaydan önce yaptığı konuşmayı gizlice kaydettiği görüntüleri de paylaştığı görüldü.