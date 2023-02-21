Emekli polis memuru yeğenini öldürdü

İHA'nın haberine göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Yeni Şehir Sitesinde emekli polis memuru T.K. ile yeğeni Furkan Küçükbulut arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen sebeple çıkan tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

Çıkan kavgada iddialara göre emekli polis memuru T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut'u sırtından bıçaklayarak öldürdü. Ardından T.K., olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Küçükbulut, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Küçükbulut kurtarılamadı. Furkan Küçükbulut'un cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede polis ekiplerince T.K. yakalanarak gözaltına alındı.